50 фотографій жінок, які не соромляться свого тіла

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

50 фотографій жінок, які не соромляться свого тіла

Джурджина Ковачевич живе в Сербії та працює в аптеці. Однак її пристрасть - фотографія.

У проєкті "П'ятдесят" вона сфотографувала недосконалості 50 жіночих тіл, щоб показати, що фізичні недоліки - це "цілком нормальна річ". Також вона прагне таким чином допомогти жінкам розвивати та підтримувати впевненість у собі.

"У нас усіх ті самі проблеми зі шкірою, шрамами, целюлітом, розтяжками на тілі. І це нормально. У цьому немає нічого жахливого", - каже Джурджина.