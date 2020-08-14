50 фотографій жінок, які не соромляться свого тіла
50 фотографій жінок, які не соромляться свого тіла
Джурджина Ковачевич живе в Сербії та працює в аптеці. Однак її пристрасть - фотографія.
У проєкті "П'ятдесят" вона сфотографувала недосконалості 50 жіночих тіл, щоб показати, що фізичні недоліки - це "цілком нормальна річ". Також вона прагне таким чином допомогти жінкам розвивати та підтримувати впевненість у собі.
"У нас усіх ті самі проблеми зі шкірою, шрамами, целюлітом, розтяжками на тілі. І це нормально. У цьому немає нічого жахливого", - каже Джурджина.
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