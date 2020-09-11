Навіщо Пальчевський у Москві говорив про возз'єднання

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Навіщо Пальчевський у Москві говорив про возз'єднання

За кілька днів бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський найпевніше оголосить про свій новий похід у політику: його прізвище - серед фаворитів на виборах київського мера.

Саме тому ми і прийшли до нього на інтерв'ю. Але розмова виявилась непростою та емоційною.

Коли мова заходить про мир на Донбасі, він гостро реагує на згадки про повідомлення штабу ООС про обстріли українських позицій з дронів.

"Я не знаю, хто у вас кидає особисто бомби. Ви не схожі на людину, на яку хоч раз кидали бомбу. Але ви схожі на людину, яка дуже любить говорити про бомби. У вас кидали бомбу хоч раз? Ви на фронті були? У мене до вас питання. А я - був", - сказав він журналістці ВВС.

Ми у нього запитали про поїздку на російський канал до Ольги Скабєєвої, де він сказав слова : "Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, то далі ми будем від нашого щасливого дня возз'єднання".

Це питання Пальчевського помітно знервувало. Він заперечив, що говорив таке, вимагав від журналістів ВВС вибачень у дещо специфічний спосіб: "Ви приїдете на другу частину, пройдете до мене, поцілуєте поділ сукні і скажете: "Пробачте за брехню". А я скажу: "Прощаю".

Пальчевський виправдовував свою участь у російських ток-шоу тим, що хотів миру. При цьому говорив журналістам ВВС: "Якщо таких як ви пошлють туди, то буде кров литися тонами".

Дискусія на тему "возз'єднання" народів продовжилась і після інтерв'ю. Після закінчення розмови знімальна група ВВС провела у квартирі Пальчевського, у якій проходив запис, кілька незапланованих хвилин: господар помешкання стояв у дверях і наполягав, що йому мають негайно продемонструвати його точну цитату, стверджуючи, що "йому соромно, що на ВВС працюють такі журналісти".

Цитата знайшлася, хоч і дещо пізніше, ніж того хотів Андрій Пальчевський. Зате тепер усі охочі можуть ознайомитися з нею та з відповідним фрагментом інтерв'ю.