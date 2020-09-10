"Ми не раби" - як бабуся стала символом протестів у Білорусі

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"Ми не раби" - як бабуся стала символом протестів у Білорусі

Ніна Багінська - 73-річна прабабуся, яка бере участь у протестах в Білорусі та закликає Лукашенка піти з посади.

Вона стала символом протестів після того, як зі словами "Я гуляю" пройшла повз білоруську міліцію з національним біло-червоно-білим прапором.

У Білорусі достатньо лише мати при собі такий прапор, аби потрапити під арешт. Одного разу в Ніни його забрав міліціянт, за що вона вдарила по нозі.

Нею захоплюється молодь, а сама жінка стала дуже популярною в інтернеті й поза ним.