"Ми не раби" - як бабуся стала символом протестів у Білорусі
"Ми не раби" - як бабуся стала символом протестів у Білорусі
Ніна Багінська - 73-річна прабабуся, яка бере участь у протестах в Білорусі та закликає Лукашенка піти з посади.
Вона стала символом протестів після того, як зі словами "Я гуляю" пройшла повз білоруську міліцію з національним біло-червоно-білим прапором.
У Білорусі достатньо лише мати при собі такий прапор, аби потрапити під арешт. Одного разу в Ніни його забрав міліціянт, за що вона вдарила по нозі.
Нею захоплюється молодь, а сама жінка стала дуже популярною в інтернеті й поза ним.
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