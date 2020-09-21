Вовки, ведмеді та рисі Чорнобиля
Вовки, ведмеді та рисі Чорнобиля
У Чорнобиль уперше за 100 років повернувся ведмідь! Хоча ще невідомо, звідки він прийшов та скільки їх.
Також у Зоні значна кількість рисей та вовків.
Вовк прийшов на території, імовірно, з Білорусі. Рисі та вовки ж з часу зникнення людини збільшили свою популяцію, проте дуже часто залишаються голодними.
У той час як вовк у скрутні часи може їсти навіть яблука, рись - справжній хижак, якій необхідна здобич.
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