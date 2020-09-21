Вовки, ведмеді та рисі Чорнобиля

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Вовки, ведмеді та рисі Чорнобиля

У Чорнобиль уперше за 100 років повернувся ведмідь! Хоча ще невідомо, звідки він прийшов та скільки їх.

Також у Зоні значна кількість рисей та вовків.

Вовк прийшов на території, імовірно, з Білорусі. Рисі та вовки ж з часу зникнення людини збільшили свою популяцію, проте дуже часто залишаються голодними.

У той час як вовк у скрутні часи може їсти навіть яблука, рись - справжній хижак, якій необхідна здобич.