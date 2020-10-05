Модне ательє, у якому працюють люди з інвалідністю

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Модне ательє, у якому працюють люди з інвалідністю

У Львові майже два роки працює інклюзивне ательє Lady Di atelier.

Тут шиють шовкові хустинки з авторськими принтами, а також малюють картини та проводять арт-терапію.

Половина працівників – люди з інвалідністю. Вони малюють картини, шиють, рекламують, займаються пакуванням. За свою роботу отримують гонорари.

Шовкові хустини - пілотний і найбільш прибутковий проєкт інклюзивного ательє. Їх купують близько 1 500 у місяць.