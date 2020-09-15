Скільки у Вилковому човнів і як у місті з'явилися канали
Скільки у Вилковому човнів і як у місті з'явилися канали
Вилкове часто додають у списки must see під час подорожей Україною. Розташоване в дельті Дунаю місто має багато каналів, а місцеві жителі настільки звикли пересуватися човнами, що навіть городи завели собі так, що до них треба плисти.
Це місто, яке називають “українською Венецією”, насправді виросло з намулу й очерету.
Тож водні канали, мул і очерет, і тисячі човнів. Але чому Вилкове стало таким, яким воно є зараз? Відеоматеріал Михайла Стойкова і Альбія Шудрі.