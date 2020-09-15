Скільки у Вилковому човнів і як у місті з'явилися канали

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Скільки у Вилковому човнів і як у місті з'явилися канали

Вилкове часто додають у списки must see під час подорожей Україною. Розташоване в дельті Дунаю місто має багато каналів, а місцеві жителі настільки звикли пересуватися човнами, що навіть городи завели собі так, що до них треба плисти.

Це місто, яке називають “українською Венецією”, насправді виросло з намулу й очерету.