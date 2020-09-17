Хто пообіцяв хасидам, що Україна відкриє кордони
Хасиди були переконані, що Україна дозволить їм поїхати в Умань. Попри заборону для всіх іноземців. Таку інформацію вони отримували від єврейських спільнот і від турагенцій.
Декілька сотень паломників застрягли на нейтральній території між Україною та Білоруссю. Хоча Україна заздалегідь попередила, що закриє свої кордони через Covid-19, ці чоловіки з дітьми вирішили спробувати потрапити до Умані через Білорусь.
Багато з них приземлились чартерами у Мінську, звідки поїхали до білоруського міста Пінськ. Там до них доходила інформація, що можна потрапити до України, якщо перейти кордон у Гомельській області. Одна уманська турфірма навіть вислала українські автобуси за паломниками і пообіцяла довезти.
Але обіцяне не справдилось, і зараз віряни чекають, що влада України піде на поступки.
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