Чому білоруські жінки зривають маски з силовиків
Чому білоруські жінки зривають маски з силовиків
Від початку протестів у Білорусі минуло майже шість тижнів.
Протестувальники не визнають перемоги Лукашенка, а той не йде на діалог з незгодними з офіційними результатами волевиявлення виборцями.
Понад тисяча людей уже на собі відчули, що це таке - затримання "омонівцями" чи силовиками у цивільному.
Тож демонстрантки винайшли нову тактику боротьби. Вони зривають з силовиків маски, щоби встановити їхні особи та притягнути до відповідальності в майбутньому.
Як діє ця тактика, досліджував кореспондент Джона Фішер.
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