Чому білоруські жінки зривають маски з силовиків

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Чому білоруські жінки зривають маски з силовиків

Від початку протестів у Білорусі минуло майже шість тижнів.

Протестувальники не визнають перемоги Лукашенка, а той не йде на діалог з незгодними з офіційними результатами волевиявлення виборцями.

Понад тисяча людей уже на собі відчули, що це таке - затримання "омонівцями" чи силовиками у цивільному.

Тож демонстрантки винайшли нову тактику боротьби. Вони зривають з силовиків маски, щоби встановити їхні особи та притягнути до відповідальності в майбутньому.

Як діє ця тактика, досліджував кореспондент Джона Фішер.