Як козаки каву пили – і це не жарт!

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Як козаки каву пили – і це не жарт!

Кава – навряд чи це перший напій, який спадає на думку, коли ми чуємо про запорізьких козаків.

Але, як виявляється, в часи Січі існували кав’ярні, а козаки були кавоманами.

У цьому, посилаючись на історичні документи та археологічні свідчення, запевняє завідувач сектору "Кам’янська Січ" Національного заповідника "Хортиця" Андрій Лопушинський.

На підтвердження своїх слів він продемонстрував BBC News Україна, як саме заварювали і пили каву козаки.

Над відео працювали Ліза Жарких, Леонід Єжуров, Роман Лебедь.