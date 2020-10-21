Як козаки каву пили – і це не жарт!
Як козаки каву пили – і це не жарт!
Кава – навряд чи це перший напій, який спадає на думку, коли ми чуємо про запорізьких козаків.
Але, як виявляється, в часи Січі існували кав’ярні, а козаки були кавоманами.
У цьому, посилаючись на історичні документи та археологічні свідчення, запевняє завідувач сектору "Кам’янська Січ" Національного заповідника "Хортиця" Андрій Лопушинський.
На підтвердження своїх слів він продемонстрував BBC News Україна, як саме заварювали і пили каву козаки.
Над відео працювали Ліза Жарких, Леонід Єжуров, Роман Лебедь.
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