Без послів та дотримання норм соціальної дистанції Лукашенко вшосте склав присягу.

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Без послів та дотримання норм соціальної дистанції Лукашенко вшосте склав присягу.

Олександр Лукашенко провів інавгурацію на посаду президента Білорусі, яку ніхто не оголошував заздалегідь. Жодних трансляцій на державних каналах не було.

Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року і є першим та поки що єдиним президентом країни.

Цьогоріч він балотувався вже вшосте, попередньо зачистивши політичний пейзаж від головних суперників. Так опозиціонери Сергій Тихановський та Віктор Бабарико опинилися під арештом, а Валерій Цепкало - у добровільному вигнанні.

Тож об'єднаним кандидатом від опозиції виступила дружина Сергія Тихановського Світлана.

Увечері 9 серпня після закриття дільниць у країні почалися масові протести проти фальсифікацій, які не припиняються досі.

Та за офіційним підрахунком ЦВК, переможцем виборів став Олександр Лукашенко.

Низка країн Євросоюзу вже заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.