"Перезібрати Бабин Яр" - як відтворюють місце трагедії

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"Перезібрати Бабин Яр" - як відтворюють місце трагедії

Бабин Яр - це місце розстрілу десятків тисяч людей у Києві. Але нині мало що лишилося від того, як він виглядав у 1940-их роках.

Житлова забудова, парк, автострада - навіть рівень ґрунту у багатьох місцях змінився.

Група дослідників намагається відновити вигляд цієї місцевості на момент розстрілів і відтворити її у 3D.

Для створення моделей команда із шістьох фахівців вивчила на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" карти місцевості різних років, топографічні зйомки, фотографії, архівні матеріали та історичні матеріали.

Прототипи напрацювань вже можна побачити онлайн.

Розробники сподіваються, що ці методи можна буде використати, щоб аналізувати інші важливі точки.

Максим Рохманійко із Центру просторових досліджень розповів ВВС Україна, як створювали моделі і чому важливо зберегти пам’ять про вигляд Бабиного Яру та події, які в ньому сталися.

Відео Романа Лебедя та Івана Єрмакова.