Ситро з 1957-го. Як працює ретро-кіоск у Верховині

Свій перший кіоск він отримав у 1957 році. Відтоді його його переставляли з місця на місце, змінювалися кіоски, покоління і влада в Україні, але в його роботі практично нічого не змінилося.