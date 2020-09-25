Ситро з 1957-го. Як працює ретро-кіоск у Верховині
Ситро з 1957-го. Як працює ретро-кіоск у Верховині
Іван Пітеляк вже понад пів століття продає газовану воду у центрі Верховини.
Свій перший кіоск він отримав у 1957 році. Відтоді його його переставляли з місця на місце, змінювалися кіоски, покоління і влада в Україні, але в його роботі практично нічого не змінилося.
Як працює ретро-кіоск із газованою водою, дізнавалися Роман Лебедь та Андрій Гаргара.
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