Кам’яні вишиванки на будинках і люди, які їх рятують

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Кам’яні вишиванки на будинках і люди, які їх рятують

"Це місто-сад, місто-мрія, яке носило завуальований код України", - каже про Нову Каховку архітекторка та місцева жителька Тетяна Євсеєва.

Автор художнього оформлення міста - художник-бойчукіст Григорій Довженко, який приїхав під час його створення у 1950-их роках.

Волонтери на чолі з Тетяною з 2016 року розчищають авторські панно художника - так звані "кам'яні вишиванки" - відновлюючи зовнішній вигляд будинків.

Усього вони вже врятували від забуття вісім будівель, і не збираються зупинятися.