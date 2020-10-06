У Харкові попрощались із загиблими в авіатрощі Ан-26
У Харкові попрощались із загиблими в авіатрощі Ан-26
У Харкові попрощались із загиблими внаслідок катастрофи навчального літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.
Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи, куди прибула процесія катафалків з тілами.
Трагедія сталась під час навчально-тренувального польоту. Розбився військовий літак Ан-26Ш.
На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба.
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