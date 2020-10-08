Харківський брейк-дансер, який змінює життя дітей

Брейк-дансер Максим Тележний організував проєкт "Кругозір. Мотивація" для дітей у рідному Вовчанську.

Це містечко поруч з українсько-російським кордоном на Харківщині. Його спіткали численні лиха останніх десятиліть.

Максим вирішив привнести сюди зміни за допомогою проєктів для дітей та їхніх батьків.

Щонеділі він привозить до містечка цілу команду викладачів для дітей із брейк-дансу, стрітболу, баскетболу.

Крім того, вони разом збирають сміття на околицях міста, їздять на відпочинок та будують великі плани на майбутнє.

Над відео працювали Жанна Безп'ятчкук, Антон Авіжас.