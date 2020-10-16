"Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла Майдан" - Зеленський
"Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла Майдан" - Зеленський
Чому з усіх українських олігархів нинішня влада найбільше намагається притягнути до відповідальності саме Петра Порошенка?
Що відбувається з хрестовим походом Володимира Зеленського проти корупції?
Чи можливо завершити конфлікт на Донбасі, поки в Кремлі сидить Путін?
Про це та більше - в інтерв'ю Володимира Зеленського Стівену Сакуру для програми HARDtalk.
Повну версію розмови можна переглянути за посиланням.
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