"Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла Майдан" - Зеленський

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

"Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла Майдан" - Зеленський

Чому з усіх українських олігархів нинішня влада найбільше намагається притягнути до відповідальності саме Петра Порошенка?

Що відбувається з хрестовим походом Володимира Зеленського проти корупції?

Чи можливо завершити конфлікт на Донбасі, поки в Кремлі сидить Путін?

Про це та більше - в інтерв'ю Володимира Зеленського Стівену Сакуру для програми HARDtalk.

Повну версію розмови можна переглянути за посиланням.