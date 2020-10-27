Як у Польщі протестують проти заборони абортів
Як у Польщі протестують проти заборони абортів
У Польщі тривають протести проти рішення Конституційного суду майже повністю заборонити аборти.
Причинами для переривання вагітності тепер є лише згвалтування, інцест або загроза для життя жінки, але не вади плоду.
Рішення обурило тисячі поляків, які звинувачують правлячу націоналістичну партію Право і справедливість у потуранні Римо-католицькій церкві.
За статистикою, щороку близько 100 тис. польських жінок роблять аборти за кордоном, щоб уникнути покарання у своїй країні.