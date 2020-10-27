Як у Польщі протестують проти заборони абортів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Як у Польщі протестують проти заборони абортів

У Польщі тривають протести проти рішення Конституційного суду майже повністю заборонити аборти.

Причинами для переривання вагітності тепер є лише згвалтування, інцест або загроза для життя жінки, але не вади плоду.

Рішення обурило тисячі поляків, які звинувачують правлячу націоналістичну партію Право і справедливість у потуранні Римо-католицькій церкві.