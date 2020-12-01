80-річний композитор з деменцією написав хіт
80-річний композитор з деменцією написав хіт
80-річний хворий на деменцію піаніст Пол Гарві став відомим у британському інтернеті після відео, на якому він імпровізує, почувши від сина лише чотири ноти.
Романтична мелодія, що її створив Гарві, як і його здатність писати музику навіть після часткової втрати пам'яті, розчулили тисячі людей по всій країні.
Твір композитора спочатку прозвучав по ВВС Radio 4, а потім його зіграв симфонічний оркестр ВВС.
Коли про це дізнався сам Гарві, то не зміг стримати сліз.
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