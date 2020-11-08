Як банер стає стильним гаманцем. Майстерня на заводі Промприлад

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Як банер стає стильним гаманцем. Майстерня на заводі Промприлад

Завод Промприлад в Івано-Франківську за допомогою місцевих активістів та інвесторів перетворили на креативний центр.

Так вони намагаються підвищити креативний потенціал регіону.

Серед змін - урбаністична студія METALAB, де кожен охочий може переробити пластик, помайструвати з дерева або ж просто будь-що з підручних матеріалів власноруч.

Як це працює та в чому особливість такої студії - дивіться на відео!