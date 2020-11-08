Як банер стає стильним гаманцем. Майстерня на заводі Промприлад
Як банер стає стильним гаманцем. Майстерня на заводі Промприлад
Завод Промприлад в Івано-Франківську за допомогою місцевих активістів та інвесторів перетворили на креативний центр.
Так вони намагаються підвищити креативний потенціал регіону.
Серед змін - урбаністична студія METALAB, де кожен охочий може переробити пластик, помайструвати з дерева або ж просто будь-що з підручних матеріалів власноруч.
Як це працює та в чому особливість такої студії - дивіться на відео!
Над відео працювала Оксана Піддубна.