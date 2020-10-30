Розлючений протест під КС проти скасування антикорупційних норм

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Розлючений протест під КС проти скасування антикорупційних норм

Сотні мітингувальників зібралися в п'ятницю вранці під будівлею Конституційного суду, щоб висловити протест рішенню суддів обмежити норми антикорупційного законодавства.

Раніше цього тижня суд видав рішення, яке, зокрема, скасувало електронне декларування для посадовців та обмежило повноваження Національного агентства із запобігання корупції.

Рішення суду вже розкритикували президент, уряд і частина депутатів парламенту.