За що люблять і ненавидять Дональда Трампа
Чотири роки президентства Дональда Трампа стали для американців та світу ні на що схожим досвідом.
Від України до Сирії, від Німеччини до Ірану - фігура політика розколола країну і світ.
Україна врешті отримала "зелене світло" на придбання американської летальної зброї - за часів демократа Обами це було неможливо.
Німеччина ж зазнала критики за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Тим часом лідери КНДР та Росії отримали компліментів від лідера США.
То як особу Дональда Трампа оцінюють за межами Сполучених Штатів?
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