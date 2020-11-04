За що люблять і ненавидять Дональда Трампа

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За що люблять і ненавидять Дональда Трампа

Чотири роки президентства Дональда Трампа стали для американців та світу ні на що схожим досвідом.

Від України до Сирії, від Німеччини до Ірану - фігура політика розколола країну і світ.

Україна врешті отримала "зелене світло" на придбання американської летальної зброї - за часів демократа Обами це було неможливо.

Німеччина ж зазнала критики за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом лідери КНДР та Росії отримали компліментів від лідера США.

То як особу Дональда Трампа оцінюють за межами Сполучених Штатів?