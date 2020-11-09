Президент Азербайджану Алієв: поки на посаді Пашинян, миру не буде

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Президент Азербайджану Алієв: поки на посаді Пашинян, миру не буде

Після півтора місяця війни за контроль над Нагірним Карабахом президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав ВВС, що не бачить можливості миру, допоки на посаді прем'єр-міністра Вірменії працює Нікол Пашинян.

Алієв зазначив, що азербайджанська армія негайно припинить бої, якщо Вірменія виведе свої війська з окупованих територій довкола Нагірного Карабаху.

Сам Карабах і райони довкола є міжнародно визнаною територією Азербайджану, однак де-факто їх контролюють вірменські сили. Азербайджанське населення вигнали звідти в 1990-х роках.

Серед наслідків нинішньої війни – безліч жертв. Обидві сторони звинувачують одна одну в умисних обстрілах цивільних об'єктів.

Посередники тричі намагалися встановити припинення вогню з гуманітарною метою, однак всі спроби закінчувалися невдало.

В інтерв'ю, записаному в Баку 6 листопада, кореспондентка ВВС Орла Ґерін запитала Ільхама Алієва, на який компроміс президент Азербайджану готовий заради миру.