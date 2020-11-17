Війна в Карабаху та її висновки для Донбасу
Війна в Карабаху та її висновки для Донбасу
Перемога Азербайджану у Другій карабаській війні та повернення втрачених 25 років тому територій в Україні вже сприймається як один з варіантів вирішення конфлікту на Донбасі. Особливо на тлі років безрезультатних переговорів.
І хоча Карабах та Донбас - два дуже різних конфлікти, певні висновки з перемоги азербайджанців Україна все ж може та має зробити.
Про перспективи силового вирішення, роль союзників та Росії, а також значення підготовки підрозділів у таких конфліктах розповідає військовий оглядач BBC News Україна В’ячеслав Шрамович.
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