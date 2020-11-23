Чому дехто не ховає носа під маску

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Чому дехто не ховає носа під маску

Медичні дослідження свідчать, що найчастіше коронавірус потрапляє в організм через ніс. Однак частина людей носять захисні маски в громадських місцях так, що вони не закривають носа.