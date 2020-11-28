До роковин Голодомору ВВС Україна підготувала добірку архівних кадрів і коментар історика.
До роковин Голодомору ВВС Україна підготувала добірку архівних кадрів і коментар історика.
Колективізація, розкуркулення, «чорні дошки», голод, пухлі люди і мертві тіла на вулицях – усе це супроводжувало Голодомор 1932-33 років.
Нині ці явища живі не лише у народній пам’яті, а й на архівних фото та відео.
Разом із заступником голови Інституту національної пам’яті Володимиром Тиліщаком BBC News Україна підготувала моторошну розповідь про трагедію.
Над матеріалом працювали Роман Лебедь та Олег Карп’як.
У відео використані матеріали Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного.
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