До роковин Голодомору ВВС Україна підготувала добірку архівних кадрів і коментар історика.

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До роковин Голодомору ВВС Україна підготувала добірку архівних кадрів і коментар історика.

Колективізація, розкуркулення, «чорні дошки», голод, пухлі люди і мертві тіла на вулицях – усе це супроводжувало Голодомор 1932-33 років.

Нині ці явища живі не лише у народній пам’яті, а й на архівних фото та відео.

Разом із заступником голови Інституту національної пам’яті Володимиром Тиліщаком BBC News Україна підготувала моторошну розповідь про трагедію.

Над матеріалом працювали Роман Лебедь та Олег Карп’як.

У відео використані матеріали Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного.