Що бачить пацієнт, який помирає в реанімації від коронавірусу
Що бачить пацієнт, який помирає в реанімації від коронавірусу
Лікар з американського штату Міссурі записав відео, яке імітує те, що бачить пацієнт, котрий вмирає на лікарняному ліжку від Covid-19.
Таким чином медик намагається стимулювати людей носити маски і дотримуватися інших заходів безпеки.
"Маска на обличчі не настільки незручна, як пластмасова трубка в дихальних шляхах", - сказав ВВС доктор Кеннет Ремі.
За його словами, він записав відео після того, як помітив пригнічений стан колег, коли в їхній лікарні помер черговий пацієнт.
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