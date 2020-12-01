Що бачить пацієнт, який помирає в реанімації від коронавірусу

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Що бачить пацієнт, який помирає в реанімації від коронавірусу

Лікар з американського штату Міссурі записав відео, яке імітує те, що бачить пацієнт, котрий вмирає на лікарняному ліжку від Covid-19.

Таким чином медик намагається стимулювати людей носити маски і дотримуватися інших заходів безпеки.

"Маска на обличчі не настільки незручна, як пластмасова трубка в дихальних шляхах", - сказав ВВС доктор Кеннет Ремі.

За його словами, він записав відео після того, як помітив пригнічений стан колег, коли в їхній лікарні помер черговий пацієнт.