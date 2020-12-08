Як князь Острозький став героєм трьох народів
Після перемоги над московитами під Оршею жителі Вільнюса влаштували урочисту зустріч для Костянтина Івановича Острозького.
Під залпи гармат, дзвони у храмах гетьман і полководець зайшов парадом у місто через Остру браму, яку ймовірно назвали на його честь.
За гетьманом шествувало військо, а за ним дріботіли закуті у ланцюги московські вельможі та князі.
З парадом він також заходив до Кракова після перемоги над татарами під Ольшаницею на Київщині.
Волинського князя вперше в історії Великого князівства Литовського надовічно приазначили гетьманом (головнокомандувачем) військ.
Після перемог король дозволяв Костянтину Острозькому будувати церкви, призначав на найвищі державні посади, що заборонялося для православних.
Про нього писали у німецьких часописах, прирівнювали до відомих римських полководців. Письмові джерела зберегли навіть кличку улюбленого коня – Заєць.
Відео Олексія Бухала.
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