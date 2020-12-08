Як князь Острозький став героєм трьох народів

Після перемоги над московитами під Оршею жителі Вільнюса влаштували урочисту зустріч для Костянтина Івановича Острозького.

Під залпи гармат, дзвони у храмах гетьман і полководець зайшов парадом у місто через Остру браму, яку ймовірно назвали на його честь.

За гетьманом шествувало військо, а за ним дріботіли закуті у ланцюги московські вельможі та князі.

З парадом він також заходив до Кракова після перемоги над татарами під Ольшаницею на Київщині.

Волинського князя вперше в історії Великого князівства Литовського надовічно приазначили гетьманом (головнокомандувачем) військ.

Після перемог король дозволяв Костянтину Острозькому будувати церкви, призначав на найвищі державні посади, що заборонялося для православних.

Про нього писали у німецьких часописах, прирівнювали до відомих римських полководців. Письмові джерела зберегли навіть кличку улюбленого коня – Заєць.

Відео Олексія Бухала.

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