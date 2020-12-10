Освоєння Марсу близько, але тестова ракета вибухнула

Під час випробувань прототип майбутньої міжпланетної ракети Starship вибухнув після невдалої посадки.

Попереду ще декілька запусків ракет, які мають забезпечити переліт астронавтів на Місяць та Марс. Це станеться за 4-6 років, як стверджує Ілон Маск.