Освоєння Марсу близько, але тестова ракета вибухнула
Освоєння Марсу близько, але тестова ракета вибухнула
Під час випробувань прототип майбутньої міжпланетної ракети Starship вибухнув після невдалої посадки.
Однак мільярдер Ілон Маск оцінив результати випробувань позитивно.
Попереду ще декілька запусків ракет, які мають забезпечити переліт астронавтів на Місяць та Марс. Це станеться за 4-6 років, як стверджує Ілон Маск.
Компанія SpaceX вже налагодила польоти своїх космічних кораблів на міжнародну космічну станцію.