Як живуть і помирають українські села

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Як живуть і помирають українські села

Чому в одних селах є ферми, школи, водонапірні вежі та спортивні майданчики, а в інших гниють серед поля колгоспні руїни, а воду досі беруть з криниці-журавля?

Простої відповіді на це питання немає, але багато залежить від того, чи є в селі дрібні фермери і як з місцевими громадами співпрацюють великі агрохолдинги.