П'ять таємниць Андріївської церкви

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П'ять таємниць Андріївської церкви

У Києві після масштабної реставрації, що тривала 11 років, відкрили для відвідувачів Андріївську церкву – пам'ятку бароко XVIII ст.

Церкву, розташовану на Андріївському узвозі, спорудили за проєктом Бартоломео Растреллі, відомого також іншим своїм творінням - Маріїнським палацом.

Директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська розповіла ВВС п'ять речей, на які варто звернути увагу, коли потрапите всередину оновленого храму.