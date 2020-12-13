П'ять таємниць Андріївської церкви
П'ять таємниць Андріївської церкви
У Києві після масштабної реставрації, що тривала 11 років, відкрили для відвідувачів Андріївську церкву – пам'ятку бароко XVIII ст.
Церкву, розташовану на Андріївському узвозі, спорудили за проєктом Бартоломео Растреллі, відомого також іншим своїм творінням - Маріїнським палацом.
Директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська розповіла ВВС п'ять речей, на які варто звернути увагу, коли потрапите всередину оновленого храму.
Серед них – єдиний у світі повністю вцілілий іконостас за проєктом Растреллі та невідоме раніше зображення Тараса Шевченка на картині Платона Бориспольця.