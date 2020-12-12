Найяскравіші моменти Книги року ВВС
Найяскравіші моменти Книги року ВВС
BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.
Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак".
У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби.
А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин".
Цього року через пандемію коронавірусу церемонія нагородження вперше відбулася онлайн.
Трансляція велася з готелю Radisson Blu Hotel у Києві компанією Ukr.Stream - GSS.