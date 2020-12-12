Найяскравіші моменти Книги року ВВС

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Найяскравіші моменти Книги року ВВС

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.

Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак".

У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби.

А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин".

Цього року через пандемію коронавірусу церемонія нагородження вперше відбулася онлайн.