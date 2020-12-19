"Я себе взагалі до літератури не зараховую". Переможець Книги року ВВС Сергій Сайгон
"Я себе взагалі до літератури не зараховую". Переможець Книги року ВВС Сергій Сайгон
Переможець Книги року ВВС – 2020 і ветеран війни на Донбасі Сергій Сайгон розповів, чому скептично ставиться до укрсучліту, які книжки читав у юності і чому не вважає себе представником ветеранської літератури.
З Сергієм Сайгоном розмовляв телеведучий і член журі Книги року ВВС Вадим Карп'як.
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