Рівз - про Cyberpunk 2077 та оптимізм щодо 2021

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Рівз - про Cyberpunk 2077 та оптимізм щодо 2021

Cyberpunk 2077 стала головною ігровою подією року. І, можливо, головним розчаруванням геймерів.

Та для Кеану Рівза у будь-якому разі це була одна з ключових ролей.

Голлівудський актор допомагав розробникам створювати персонажа на ім'я Джонні Сільверхенд, що живе у пост-апокаліптичному світі майбутнього.

У наших реаліях, втім, довгоочікувана гра викликала шквал критики, коли компанія Sony відкликала гру зі своєї крамниці PlayStation через численні скарги користувачів на глюки та інші проблеми.

Проте її реліз був напрочуд успішним: у світі лише за попереднім замовленням продажі гри на ПК перевищили 4,7 мільйона копій. Витрати на розробку і значну частину маркетингу окупилися вже в день виходу.

Це був найуспішніший за продажами запуск за всю історію ігор на персональному комп'ютері.