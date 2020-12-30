П'єр Карден. Кутюр'є, футурист і бізнесмен

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

П'єр Карден. Кутюр'є, футурист і бізнесмен

За свої 98 років життя П'єр Карден віддав моді 84 роки.

Він народився на півночі Італії, та батьки мусили тікати з країни, коли до влади прийшли фашисти.

У 24 роки Карден створив костюми для стрічки Жана Кокто "Красуня і чудовисько". А вже у 28 він заснував свій будинок моди.

П'єр Карден був піонером у багатьох напрямках. Він став першим дизайнером, який став шити колекції готового вбрання для середнього класу, першим модельєром, магазини якого з'явилися у всьому світі та першим кутюр'є, який звернув увагу на силу бренду та став продавати аксесуари з логотипом.