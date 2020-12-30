Чим загрожує Чорнобиль людству сьогодні. Розслідування ВВС

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Чим загрожує Чорнобиль людству сьогодні. Розслідування ВВС

У квітні 2020-го сотні пожежників боролися з вогнем у зоні відчуження. При цьому вогнеборці працювали в радіоактивних лісах без карт, зв'язку, сучасного оснащення.

Крім того, водойми в зоні після безсніжної зими зміліли. Іноді там не було можливості набрати води. Про наслідки змін клімату в Україні чи не вперше заговорили так на повний голос.

Але, як виявилося, країна поки що не готова діяти. Влада заявляла, що все під контролем саме в ті дні, коли вогонь уже дійшов до внутрішніх дворів об'єктів ЧАЕС. А Київ накрило смогом від пожеж.

BBC вдалося зібрати свідчення про те, що насправді відбувалося під час нещодавніх пожеж навколо ЧАЕС.

Над матеріалом працювали:

Автори: Жанна Безп'ятчук та Шарлотта Паммент

Продюсери: Шарлотт Паммент, Тьюї Маклін та Жанна Безп'ятчук

Монтаж: Шарлотта Паммент та Тьюї Маклін

Графіка: Джоу Пайн, Стеліос Тукідідес, Денис Королев

Аналіз зйомок сателіту: Ана Лучія Гонзалез