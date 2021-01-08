Смертельний новорічний бізнес: як живуть збирачі шишок у Грузії
Смертельний новорічний бізнес: як живуть збирачі шишок у Грузії
Щороку перед Різдвом у Європі продають понад 80 млн новорічних ялинок.
Більшість з них - вирощують із насіння ялин, яке збирають у Грузії. У цій країні існує навіть окрема професія – збирачі шишок.
Ризикуючи життям, люди видираються на самісінькі верхівки височенних дерев, щоб зібрати насіння, яким живиться мільйонна ялинкова промисловість Європи.
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