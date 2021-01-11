"Я втратила руки і ноги через коронавірус"
"Я втратила руки і ноги через коронавірус"
Історію цієї жінки неможливо слухати без сліз. До хвороби Керолайн мала хороше здоров'я та була у добрій формі, але коронавірус назавжди змінив її життя.
Вона потрапила до лікарні з ускладненнями і місяць пролежала у комі, а коли прийшла до тями, її руки та ноги почорніли - у неї почався сепсис.
Жінка втратила усі кінцівки, але не жагу до життя. Проте Керолайн застерігає усіх: не треба недооцінювати коронавірус.
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