Якою буде курятина майбутнього і хто її вже їсть

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Якою буде курятина майбутнього і хто її вже їсть

Американський стартап почав вирощувати м’ясо в лабораторних умовах і вже офіційно постачає продукт у один із ресторанів у Сингапурі.

Ця подія привернула великий інтерес до технології, яка повністю змінює нашу уяву про індустрію м’ясних продуктів. Невже такою й буде м’ясна їжа майбутнього?