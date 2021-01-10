Якою буде курятина майбутнього і хто її вже їсть
Якою буде курятина майбутнього і хто її вже їсть
Американський стартап почав вирощувати м’ясо в лабораторних умовах і вже офіційно постачає продукт у один із ресторанів у Сингапурі.
Ця подія привернула великий інтерес до технології, яка повністю змінює нашу уяву про індустрію м’ясних продуктів. Невже такою й буде м’ясна їжа майбутнього?
Чому така “штучна” курятина смакує не гірше за звичну, але й допомагає краще дбати про природу? Дивіться матеріал ВВС.