Вчені з Херсона винайшли альтернативу пластику з грибів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Вчені з Херсона винайшли альтернативу пластику з грибів

Пластик всюди, каже Максим Левченко - науковець із Херсонського державного аграрно-економічного університету. І це проблема.

Але у вченого разом з колегою Ігорем Чернишовим є можливе рішення.

Майже випадково вони винайшли біополімер на основі соломи та міцелію глив.

Із такого матеріалу з грибів, кажуть винахідники, можна виготовляти багато речей – посуд, предмети побуту, пакувальні і навіть будматеріали.

Зараз вони досліджують свою розробку, працюють над патентами і шукають гранти.

А тим часом науковці розповіли BBC News Україна, як це все працює.