Вчені з Херсона винайшли альтернативу пластику з грибів
Вчені з Херсона винайшли альтернативу пластику з грибів
Пластик всюди, каже Максим Левченко - науковець із Херсонського державного аграрно-економічного університету. І це проблема.
Але у вченого разом з колегою Ігорем Чернишовим є можливе рішення.
Майже випадково вони винайшли біополімер на основі соломи та міцелію глив.
Із такого матеріалу з грибів, кажуть винахідники, можна виготовляти багато речей – посуд, предмети побуту, пакувальні і навіть будматеріали.
Зараз вони досліджують свою розробку, працюють над патентами і шукають гранти.
А тим часом науковці розповіли BBC News Україна, як це все працює.
Над матеріалом працювали Єлизавета Жарких, Леонід Єжуров, Роман Лебедь.