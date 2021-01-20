Як і чим вакцинуватимуть українців

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Як і чим вакцинуватимуть українців

Вже місяць чимало країн світу вакцинують людей від корона вірусу.

Україна ж тільки домовляється про поставки вакцини. Попередньо угоду на закупівлю 2 млн доз уклали із китайською компанією Sinovac.

Однак останні тестування показують, що її ефективність лише 50%. Домовленості із іншими виробниками іще тривають.

То коли в Україні буде котрась із вакцин і як нею вакицнуватимуть?

Пояснює кореспондентка ВВС Діана Куришко.