Українська мова у сфері обслуговування. Що зміниться 16 січня

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Українська мова у сфері обслуговування. Що зміниться 16 січня

16 січня сфера обслуговування повинна перейти на українську мову. Та чи справді офіціанти, перукарі і працівники доставки почнуть обслуговувати клієнтів державною мовою?

На "злісних" порушників закону про забезпечення функціонування української мови як державної чекають штрафи від 5 100 до 6 800 гривень.

Мовний омбудсмен зможе накладати їх не раніше липня 2022 року. Та і сам закон хоче скасувати низка депутатів.

Активістка Іванна Коболєва боролася за українську задовго до того, як це стало законом. Вона переконує: якщо не йти на конфлікт, у 95% випадків люди переходять на українську.

Напередодні 16 січня кореспонденти ВВС News Україна вирішили перевірити це у різних містах.