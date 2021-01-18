З Німеччини - в російську поліцію: як Навальний прилетів до Москви

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З Німеччини - в російську поліцію: як Навальний прилетів до Москви

Критика політики Кремля і російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві. Рейсовий літак, який летів з Німеччини, сів у аеропорту Шереметьєво, а не у Внуково, де Навального чекали сотні його прихильників.

Олексію Навальному у серпні 2020 року стало дуже зле під час авіаперельоту. Опозиціонера терміново перевезли на лікування до Німеччини, де лікарям вдалося повернути його життя.

Німецькі лікарі, опираючись на результати аналізів політика, заявили, що швидше за все його отруїли. Російські лікарі наполягають, що слідів отруєння в аналізах Навального, зроблених в Росії, немає.

Згодом влада Німеччини оголосила, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новачок".

Наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтвердили три незалежні лабораторії, заявили в уряді Німеччини.

За поверненням Навального в Росію спостерігали багато іноземних журналістів, які супроводжували політика з самого Берліна.