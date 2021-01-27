Українська Атлантида. Як виселяли людей для будівництва Кременчуцької ГЕС
Українська Атлантида. Як виселяли людей для будівництва Кременчуцької ГЕС
Влада дозволила людям викопати покійників і перевезти їх із собою на нове місце, або ж зняти хрести з могил, щоб ті не стирчали з води, коли цвинтар затопить.
Та не всі погодилися поїхати.
Кременчуцька ГЕС - одна з шести гідроелектростанцій, збудованих в Україні на Дніпрі, частина так званого "каскаду гідроелектространцій". Відтак із майже 1000 км українського русла річки в природному незміненому людиною стані збереглося лише 100 км.
Над відео працювали Валерія Ковтун та Андрій Іванов.
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