Українська Атлантида. Як виселяли людей для будівництва Кременчуцької ГЕС

Влада дозволила людям викопати покійників і перевезти їх із собою на нове місце, або ж зняти хрести з могил, щоб ті не стирчали з води, коли цвинтар затопить.