Космічний стартап. Українка, яка допомагає годувати весь світ

Десятки країн, тисячі фермерів і мільйони гектарів землі - ось, де працюють технології, які розробила українка Анастасія Волкова.

Вона заснувала в Австралії стартап Flurosat, який допомагає фермерам у всьому світі вирощувати кращий урожай. Для цього використовують супутникові дані і штучний інтелект.

Як краще вирощувати мигдаль в Каліфорнії чи цитруси в Бразилії? Анастасія Волкова знає відповіді на ці питання.

ВВС включила її у список найбільш впливових та надихаючих жінок 2020 року.

В інтерв'ю ВВС News Україна Анастасія Волкова розповіла, чому вирішила почати бізнес в Австралії, як супутники допомагають рости горіхам і чи працюватимуть її технології на українських полях.

Відео Діани Куришко.