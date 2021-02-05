Чому Україна досі без вакцин від Covid-19. Інтерв'ю з Віктором Ляшком

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Чому Україна досі без вакцин від Covid-19. Інтерв'ю з Віктором Ляшком

Україна опиналася серед країн, де може загальмувати вакцинація від Covid-19.

Це викликало шквал критики на адресу чиновників міністерства охорони здоров'я.

То що завадило Україні подбати про вакцинацію? Про це кореспондентка BBC Діана Куришко розмовляла з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

00:00​ Чому Україна досі без вакцин від Covid-19.

00:58​ Чому українці так довго чекають на вакцини від коронавірусу і що заважає їх доставити?

01:33​ Коли в Україні почнеться вакцинація і чим будуть щеплювати ?