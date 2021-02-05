Чому Україна досі без вакцин від Covid-19. Інтерв'ю з Віктором Ляшком
Чому Україна досі без вакцин від Covid-19. Інтерв'ю з Віктором Ляшком
Україна опиналася серед країн, де може загальмувати вакцинація від Covid-19.
Це викликало шквал критики на адресу чиновників міністерства охорони здоров'я.
То що завадило Україні подбати про вакцинацію? Про це кореспондентка BBC Діана Куришко розмовляла з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.
00:00 Чому Україна досі без вакцин від Covid-19.
00:58 Чому українці так довго чекають на вакцини від коронавірусу і що заважає їх доставити?
01:33 Коли в Україні почнеться вакцинація і чим будуть щеплювати ?
05:42 Чи можна буде купити вакцину від COVID-19 в аптеці?