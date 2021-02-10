"Швидка сюди не їде". Як роми виживають в коронавірус

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"Швидка сюди не їде". Як роми виживають в коронавірус

"В Болгарії люди діляться на дві раси", - каже Мілена Куртева, яка мешкає у ромському поселенні болгарського Сливена.

До пандемії жінка мала змогу працювати у Британії і таким чином забезпечувати родину. Але ковід повернув її додому.

Тут, у ромському місті всередині міста, Мілена не може знайти роботи через дискримінацію.

Загалом у поселенні мешкають 25 тисяч ромів. Тут немає доріг, водопостачання і часто зникає світло.

І все це посеред зими.

Як у таких умовах можна подбати про власну гігієну та захиститися від вірусу? Відповіді на це питання шукала кореспондентка ВВС Джин Маккензі.