"Швидка сюди не їде". Як роми виживають в коронавірус
"Швидка сюди не їде". Як роми виживають в коронавірус
"В Болгарії люди діляться на дві раси", - каже Мілена Куртева, яка мешкає у ромському поселенні болгарського Сливена.
До пандемії жінка мала змогу працювати у Британії і таким чином забезпечувати родину. Але ковід повернув її додому.
Тут, у ромському місті всередині міста, Мілена не може знайти роботи через дискримінацію.
Загалом у поселенні мешкають 25 тисяч ромів. Тут немає доріг, водопостачання і часто зникає світло.
І все це посеред зими.
Як у таких умовах можна подбати про власну гігієну та захиститися від вірусу? Відповіді на це питання шукала кореспондентка ВВС Джин Маккензі.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.