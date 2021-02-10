Юрист помилково з'явився на онлайн-засідання суду в образі кота

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Юрист помилково з'явився на онлайн-засідання суду в образі кота

Техаський юрист Род Понтон приєднався до засідання суду через Zoom, випадково увімкнувши фільтр з мордою кота.

Поки його помічниця намагалася виправити ситуацію, він говорив судді: "Я онлайн, я - не кіт".

Суддя Рой Ферґусон, який розповів про цей випадок у Twitter, сказав, що така ситуація - це побічний продукт суддівської професії під час скрутних карантинних часів.