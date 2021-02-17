Як скульптор творить родзинку Херсона з брухту
Як скульптор творить родзинку Херсона з брухту
Сергій Демченко вже понад десять років створює чудернацькі скульптури із металобрухту.
Його майстерня розташована у Білозерці неподалік Херсона. Там він опрацьовує матеріал, який шукає на пунктах приймання відходів.
У підсумку в місті з'являються динозаври із підшипників і трансформери з автозапчастин.
Загалом майстер створив уже пів сотні робіт.
Над відео працювали Єлизавета Жарких, Микола Леоненко і Роман Лебедь.
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