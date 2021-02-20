Інший "Чорнобиль". Як СРСР мовчав про Киштимську ядерну аварію

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Інший "Чорнобиль". Як СРСР мовчав про Киштимську ядерну аварію

За три десятиріччя до катастрофи на ЧАЕС у Радянському Союзі трапилася інша ядерна аварія.

29 вересня 1957 року на хімічному комбінаті "Маяк" у закритому місті Челябінськ-40, який зараз називається Озерськом, стався вибух.

Два десятки сіл евакуювали, проте влада і ЗМІ не пояснили населенню, що ж сталося. Того дня вибухнув контейнер для радіоактивних відходів, бо система охолодження вийшла з ладу. Внаслідок аварії на землю випала 300-кілометрова смуга з радіоактивних речовин.

Правда про інцидент стала з'являтися у пресі лише перед розпадом СРСР.

За оцінкою науковців, катастрофа забрала життя десятків тисяч людей.

Аварія отримала назву Киштимської через те, що Киштим був найближчим до закритого Челябінська-40 серед міст, які тоді існували на мапі.